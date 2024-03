Fête de l’Europe en Bretagne Visites de projets L’AROBASE Louvigné-du-Désert, vendredi 15 mars 2024.

Découverte du projet »STARTER Lancement d’un tiers-lieu dédié à la diversité des pratiques numériques » (maitre d’ouvrage Commune de Louvigné-du-Désert)

L’Europe a permis le financement du mobilier et de l’ingénierie en vue de préparer l’ouverture de l’AROBASE, lieu atypique qui est conçu avec les habitants et qui fait le pari de croiser des dimensions économiques, sociales et culturelles. Vous y trouverez entre autres, un espace de coworking, deux salles de réunions, différents équipements visant l’apprentissage informatique, l’action MICROFOLIE du Ministère de la Culture pour l’accès aux collections de 12 musées nationaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

L’AROBASE 8 Rue Henri Radiguer

Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

