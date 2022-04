Fête de l’Europe Besançon, 7 mai 2022, Besançon.

Fête de l’Europe Quai Vauban Place de la révolution Besançon

2022-05-07 11:00:00 – 2022-05-07 19:00:00 Quai Vauban Place de la révolution

Besançon Doubs Besançon

Samedi 7 mai – Place de la Révolution – de 11 h à 19 h

De 11 h à 19 h

Informations sur les mobilités et dispositifs jeunesse, rencontres,

jeux, buvette, animations, fresque.

De 13 h 45 à 17 h 45 : animations musicales

13 h 45 – 14 h 45 : Folkadanse (folk), groupe de la MJC de Palente

15 h – 17 h 45 : Scène ouverte aux jeunes talents amateurs bisontins*

15 h – 15 h 30 : Lacross (Trap), JUNØ (Emo rap)

16 h – 16 h 15 : Heaven (Rap – Hip-Hop)

16 h 30 – 17 h : Kayz (Rap conscient), La Montagne (Rap,

mélancolique et nostalgique)

17 h 20 – 17 h 40 : Adam (Pop urbaine)

18 h : Concert (gratuit) :

Zweierpasch

(Hip-Hop franco-allemand)

« Les deux rappeurs, accompagnés

de leurs musiciens, ont créé un

genre unique : le World Hip-Hop. Cet hybride se caractérise par un

mélange de styles et de langues et une ouverture d’esprit qui dépasse

les frontières. Les chansons séduisent par des textes politiques

et poétiques ainsi que par un hip-hop mariant rap, funk, électro

et reggae. Zweierpasch s’engage pour l’échange, la tolérance et

la paix à travers de nombreux projets. »

Contact : Ville de Besançon – Service Relations internationales – 03 81 61 50 27

dominique.levrey@besancon.fr +33 3 81 61 50 27

