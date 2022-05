Fête de l’Europe Albertville ALBERTVILLE Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Fête de l’Europe Albertville, 7 mai 2022, ALBERTVILLE. Fête de l’Europe

Albertville, le samedi 7 mai à 14:00

La fête de l’Europe, de 14h à 17h30, place de l’Europe à Albertville. 10 stands associatifs, 3 thèmes: la gastronomie, l’année européenne de la jeunesse, l’aide à la population ukrainienne. Musiques, 6 nations, présence des allemands (conseil municipal jeunes) de notre ville jumelée Winnenden, présentation de “ville en selle” expositions, la fête se terminera en apothéose par le concert de musique irlandaise de TIM O’CONNOR, en quartet, au théâtre de Maistre, le profit sera versé à la cause ukrainienne. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Entrées libres pour la fête sur la place de l’Europe. Concert: plein tarif 12€, adhérents mdeas 10€, enfants jusqu’à 14 ans: 5€. Prévente des billets à la maison du tourisme à la halle olympique, tél: 0479320422 ou sur place 1/2 heure avant

10 stands associatifs, aide à la cause ukrainienne, 6 nations représentées Albertville Place de l’Europe ALBERTVILLE Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T22:00:00

