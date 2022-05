Fête de l’Europe

2022-05-09 10:00:00 – 2022-05-09 18:00:00 La Maison de l'Europe organise un forum associatif et culturel européen aux Allées, avec la présence de nombreux stands de différentes nationalités, pour parler culture, citoyenneté, échanges européens… Inauguration à 11h. L'après-midi, à partir de 14h, des animations culturelles (Allemagne, Pologne, Tchéquie, Ukraine, Lituanie, Espagne et Hongrie) seront proposées. Fête de l'Europe, place François Villon, avec de nombreuses animations http://www.maison-europe-provence.eu/

