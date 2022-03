Fête de l’été Wintzenheim-Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

WINTZENHEIM KOCHERSBERG

Fête de l’été Wintzenheim-Kochersberg, 26 juin 2022, Wintzenheim-Kochersberg. Fête de l’été Wintzenheim-Kochersberg

2022-06-26 12:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin Wintzenheim-Kochersberg EUR La chorale de Wintzenheim-Kochersberg fête l’été au coeur du village ! Vous pourrez écouter et applaudir les choristes qui se mettront en scène pour trois parties chantées et déguster du boeuf à la broche (sur réservation) ou des petites grillades avec salades. Fêtez l’arrivée de l’été au coeur du village avec la chorale de Wintzenheim-Kochersberg. +33 7 71 61 84 23 La chorale de Wintzenheim-Kochersberg fête l’été au coeur du village ! Vous pourrez écouter et applaudir les choristes qui se mettront en scène pour trois parties chantées et déguster du boeuf à la broche (sur réservation) ou des petites grillades avec salades. Wintzenheim-Kochersberg

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, WINTZENHEIM KOCHERSBERG Autres Lieu Wintzenheim-Kochersberg Adresse Ville Wintzenheim-Kochersberg lieuville Wintzenheim-Kochersberg Departement Bas-Rhin

Fête de l’été Wintzenheim-Kochersberg 2022-06-26 was last modified: by Fête de l’été Wintzenheim-Kochersberg Wintzenheim-Kochersberg 26 juin 2022 Bas-Rhin Wintzenheim-Kochersberg

Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin