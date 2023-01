Fête de l’été, vide-greniers et brocante La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Celle-Saint-Avant

Fête de l’été, vide-greniers et brocante La Celle-Saint-Avant, 23 juillet 2023, La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant. Fête de l’été, vide-greniers et brocante Lieu-dit Pièces de Longueville La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

2023-07-23 08:00:00 – 2023-07-23 23:59:00 La Celle-Saint-Avant

Indre-et-Loire La Celle-Saint-Avant Animations diverses, soirée-concert et feu d’artifice. Animations diverses, soirée-concert et feu d’artifice. Afc37160@gmail.com +33 6 72 77 92 83 Freepik

La Celle-Saint-Avant

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, La Celle-Saint-Avant Autres Lieu La Celle-Saint-Avant Adresse Lieu-dit Pièces de Longueville La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire Ville La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant lieuville La Celle-Saint-Avant Departement Indre-et-Loire

La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-saint-avant-la-celle-saint-avant/

Fête de l’été, vide-greniers et brocante La Celle-Saint-Avant 2023-07-23 was last modified: by Fête de l’été, vide-greniers et brocante La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant 23 juillet 2023 Indre-et-Loire La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire Lieu-dit Pièces de Longueville La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

La Celle-Saint-Avant La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire