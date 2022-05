Fête de l’été sur Pierrecourt Pierrecourt, 18 juin 2022, Pierrecourt.

Fête de l’été sur Pierrecourt Pierrecourt

2022-06-18 06:30:00 06:30:00 – 2022-06-19 20:00:00 20:00:00

Pierrecourt 76340

Au programme : Samedi : Dès 6h30 : Vide grenier (emplacement gratuit) / Buvette et restauration sur place 14h30 : Concert des enfants de l’école / Fête foraine 17h00 : Concours de tartes sucrées ou gâteaux aux fruits de saison – Sur inscription Soirée cochon grillé – Sur réservation 20h30 : Concert gratuit (groupe Till Dawn) Dimanche : Dès 6h30 : Vide grenier (emplacement gratuit) Marché artisanal et fermier – Buvette sur place – Fête foraine – Sculptures en ballons – Maquillages enfants 12h00 : Pot de l’amitié 15h00 : Défilé dans le village : Fanfare, majorette, musique Inscriptions et réservations : – Carpentier Yohann : 06 86 66 76 54 (à partir de 13h30) – 06 73 03 18 56 (à partir de 17h) Organisée par l’association Pierrecourt Animations

+33 6 86 66 76 54

