Fête de l’été Schnersheim, 3 juillet 2022, Schnersheim.

Fête de l’été Schnersheim

2022-07-03 16:00:00 – 2022-07-03 23:00:00

Schnersheim Bas-Rhin Schnersheim

EUR Fêtez l’été à Kleinfrankenheim avec divers animations proposées : stands de jeux avec parcours sensoriel et grand labyrinthe champêtre sur le thème des indiens, tours de prestidigitation, saut en parachute, projection de courts métrages muets en plein air, performances de jeunes talents des 3 villages, tours de poney et promenades en calèche. Petite restauration, tartes flambées et buvette sur place.

+33 3 88 56 24 47

Fêtez l’été à Kleinfrankenheim avec divers animations proposées : stands de jeux avec parcours sensoriel et grand labyrinthe champêtre sur le thème des indiens, tours de prestidigitation, saut en parachute, projection de courts métrages muets en plein air, performances de jeunes talents des 3 villages, tours de poney et promenades en calèche. Petite restauration, tartes flambées et buvette sur place.

Schnersheim

dernière mise à jour : 2022-03-21 par