Fête de l’été, 22 juillet 2023, Saint-Philippe-du-Seignal Saint-Philippe-du-Seignal.

Fête de l’été

Place de la Liberté Saint-Philippe-du-Seignal Gironde

2023-07-22 16:00:00 – 2023-07-22

Saint-Philippe-du-Seignal

Gironde

Saint-Philippe-du-Seignal

Fête populaire conviviale.

Après-midi : animations et jeux pour tous les âges.

En soirée : Marché gourmand avec un large choix de plats.

Concert sur grande scène avec le groupe « 80’s Cover Club ». Quatre musiciens pour reprendre les meilleurs tubes des années 80… et faire chanter et bouger le public. Une prestation de qualité!

+33 7 77 96 74 20 La Municipalité et les Associations de Saint-Philippe-du-Seignal

Mairie de Saint-Philippe-du-Seignal

Saint-Philippe-du-Seignal

