Gironde Saint-Philippe-du-Seignal « Fête de l’Eté », à partir de 16h jeux gratuits pour tous âges ( structures gonflables, jeux d’adresse, jeux en bois, jeux coopératifs,…etc).

En soirée, Marché Gourmand (grand choix de plats) animé par le duo Sunrise et le groupe Black Ice, répertoire Variétés / Pop Rock. « Fête de l’Eté », à partir de 16h jeux gratuits pour tous âges ( structures gonflables, jeux d’adresse, jeux en bois, jeux coopératifs,…etc).

