2023-06-17 18:30:00 – 2023-06-17 23:00:00

Bas-Rhin Neugartheim-Ittlenheim 0 EUR La mairie de Neugartheim-Ittlenheim et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Kochersberg vous attendent pour fêter le début de l’été, et les 50 ans de la fusion des villages de Neugartheim et Ittlenheim. Au programme, soirée tartes flambées, snacks, buvette organisée par les pompiers et pour finir feu d’artifices. Venez nombreux ! +33 6 68 42 80 79 Neugartheim-Ittlenheim

