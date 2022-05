Fête de l’été Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Fête de l'été
Plomeur
2022-06-11

Venez vous amusez à la fête de l'été organisé par le Comité des animations de Pendreff! Concert de rock avec le groupe finistérien Adn Rock'N'Ride et repas (payant) avec au menu : apéro cacahuète, jambon à l'os, kouigns.

Location: terrain de sport Ti Lapin, Plomeur, Finistère
Contact: +33 6 61 14 49 27

