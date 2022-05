Fête de l’été Place de l’Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair

**Au programme :** —————— Fête foraine, animation musicale, food truck, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal et d’autres belles surprises vous attendent. ### **_Nouveau :_** **Joyeuse parade d’engins roulants** ———————————— Customisez, décorez, transformez trottinettes, vélos, poussettes, tricycles et autres engins roulants non motorisés. Un concours récompensera les véhicules décorés les plus insolites. _Pour plus d’informations :_ [_contactez Dominique HERVIEU (voir contacts)_](tel:+33684304657)

Tout un week-end de festivités pour partager de bons moments en famille. Place de l’Eglise Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair Seine-Maritime

