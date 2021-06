Fête de l’été Parc du Tronchet, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Meudon.

Fête de l’été

Parc du Tronchet, le vendredi 2 juillet à 18:00

C’est le premier grand rendez-vous festif depuis bien trop longtemps. La Ville vous invite à célébrer l’été et l’approche des grandes vacances à l’occasion d’un grand spectacle pyrotechnique et musical au parc du Tronchet. Ce rendez-vous inaugure toute une série d’animations prévues du 5 au 17 juillet et du 9 au 21 août autour du sport, de l’environnement, des jeux, de la lecture, de moments en famille et entre amis, de musique et de culture. [**PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** (voir les consignes d’accès)](https://www.meudon.fr/wp-content/uploads/sites/5/2021/06/fete-ete-21_pass-sanitaire.pdf)

Gratuit – Pass sanitaire obligatoire

La fête de l’été revient avec un grand spectacle pyrotechnique et musical.

