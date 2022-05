FÊTE DE L’ÉTÉ Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire En ce 23 juillet, venez fêter l’été! Au menu, repas bœuf patates puis une soirée dansante animée par l’orchestre Alex’trem. nLa soirée se terminera par un feu d’artifice ! Soirée organisée par le Comité des Fêtes Laurentais. Repas sur réservation et sur place selon disponibilité. nContact : 06-60-49-76-42 ou comitedesfeteslaurentais@gmail.com Venez fêter l’été ! comitedesfeteslaurentais@gmail.com +33 6 60 49 76 42 En ce 23 juillet, venez fêter l’été! Au menu, repas bœuf patates puis une soirée dansante animée par l’orchestre Alex’trem. nLa soirée se terminera par un feu d’artifice ! Soirée organisée par le Comité des Fêtes Laurentais. Repas sur réservation et sur place selon disponibilité. nContact : 06-60-49-76-42 ou comitedesfeteslaurentais@gmail.com Saint Laurent des Autels Complexe sportif Orée d’Anjou

