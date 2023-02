Fête de l’été, 10 juin 2023, Montfarville .

Fête de l’été

Rue Es Pailles Montfarville Manche

2023-06-10 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-10 22:00:00 22:00:00

Montfarville

Manche

Deuxième Fête de l’été à Montfarville.

50 artistes exposeront dans le bourg .

Restauration et buvette avec AFM TELETHON et l’amicale des parents d’élèves, jeux pour les enfants, un quiz sur l’art demandé aux enfants, kermesse, pétanqueux, apéritif et concerts gratuits le soir.

Deuxième Fête de l’été à Montfarville.

50 artistes exposeront dans le bourg .

Restauration et buvette avec AFM TELETHON et l’amicale des parents d’élèves, jeux pour les enfants, un quiz sur l’art demandé aux enfants, kermesse, pétanqueux, apéritif et concerts gratuits le soir.

edoziere@club-internet.fr +33 2 33 43 20 68 http://www.decouvrir-montfarville.fr/

Montfarville

dernière mise à jour : 2023-02-14 par