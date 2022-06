FÊTE DE L’ÉTÉ Kanfen Kanfen Catégories d’évènement: Kanfen

FÊTE DE L'ÉTÉ Kanfen, 16 juillet 2022

Moselle Kanfen Venez fêter l’été avec des animations pour profiter du soleil et vous amusez dans une ambiance conviviale. Rendez-vous aux alentours du parc paysager et de l’espace socioculturel de Kanfen pour une exposition de voitures anciennes et d’exception, des jeux gonflables, des concerts de rock avec le groupe Rhézus ou de musique folklorique par le groupe Les Joyeux Lurons et, à partir de 20h30, une soirée DJ qui se terminera par un défilé des enfants avec lampions. Un programme alléchant pour passer une belle journée d’été. mairie-kanfen@orange.fr +33 3 82 50 61 10 http://www.kanfen.fr/ Parc paysager 38 rue de Hettange Kanfen

