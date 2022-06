Fête de l’Eté Eymeux Eymeux Catégories d’évènement: Drôme

Eymeux

Fête de l’Eté Eymeux, 25 juin 2022, Eymeux. Fête de l’Eté

Parc de la Source Eymeux Drôme

2022-06-25 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-25 Eymeux

Drôme Dès 13:30 :

Exposition de vieilles Voitures – Motos – Tracteurs….

15:30 Initiation à la Zumba avec Cécile

Animation & Karaoké avec Luz & Eric +33 7 78 43 85 56 Eymeux

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Eymeux Other Lieu Eymeux Adresse Parc de la Source Eymeux Drôme Ville Eymeux lieuville Eymeux Departement Drôme

Eymeux Eymeux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymeux/

Fête de l’Eté Eymeux 2022-06-25 was last modified: by Fête de l’Eté Eymeux Eymeux 25 juin 2022 Parc de la Source Eymeux Drôme

Eymeux Drôme