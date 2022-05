FETE DE L’ÉTÉ Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse Catégories d’évènement: 55110

2022-07-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-02

Dun-sur-Meuse 55110 Dun-sur-Meuse Fête de l’été organisée par le Comité des Fêtes de Dun-sur-Meuse.

Vente de produits locaux, tombola, châteaux gonflables, lâcher de ballons à 17h. Buvette et restauration sur place Marché de producteurs à partir de 15h

Dj avec Juju Animation à partir de 19h comitedesfetesdunsurmeuse@gmail.com +33 6 85 81 57 37 Dun-sur-Meuse

