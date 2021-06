Villepreux Complexe sportif Alain Mimoun Villepreux, Yvelines Fête de l’été Complexe sportif Alain Mimoun Villepreux Catégories d’évènement: Villepreux

Courir, sauter, dribbler, plonger, surfer, glisser… Il y a mille et une façons de faire du sport ! Et pourquoi pas derrière un bon livre ? Venez à la rencontre de l’équipe du Bibliobus et de la médiathèque Le Nautilus pour découvrir le souffle de la flamme. **À partir de 14h** **Gymnase Alain Mimoun, Villepreux** **Un évènement Partir en livre 2021**

À l'initiative de la médiathèque Le Nautilus de Villepreux, en route pour une après-midi ludique en famille. Contes, kamishibaïs, jeux… sur le thème des jeux olympiques. Complexe sportif Alain Mimoun Avenue du Générale de Gaulle – 78 450 Villepreux

