Après le succès de la 1ère édition de la fête de l’été en 2021, la Ville vous invite à découvrir les us et coutumes du Pays Basque le samedi 18 juin en centre-ville.

Bandas et groupe folklorique animeront la rue piétonne tout au long de la journée, où un marché artisanal sera également présent (près de 40 exposants). La fête se terminera avec un grand concert en soirée sur la place Desgenétais.

service.culturel@bolbec.fr +33 2 35 31 07 13 https://www.facebook.com/VilleBolbec

