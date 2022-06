Fête de l’été – Bal champêtre

2022-06-18 – 2022-06-18 Bal champêtre sous chapiteau avec l’orchestre « Jeannot et sa band »

Plusieurs variétés de bières sont à déguster.

Plusieurs variétés de bières sont à déguster.

Buvette et petite restauration.

