Saint-Projet 46300 Saint-Projet 15 EUR 15H à 18H : Balade à poney avec ACE Gourdon, Tir à l’arc et Grimpe d’arbres avec Au fil des cimes

17H-18H : Zumba Kids avec Ali Barbencey

18H30-20H : Concert Pop-Rock avec Impact

20H : Repas sur réservation avant le 10 Juin (Melon, Aligot-Saucisse de canard-Glace)

20H30-22H : Concert Pop-Rock avec Affaire classée

22H : Zumba party avec Ali Barbencey

et après : animation musicale

