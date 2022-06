Fête de l’été à la ferme Coqalane Chapelon, 25 juin 2022, Chapelon.

Fête de l’été à la ferme Coqalane Chapelon

2022-06-25 – 2022-06-25

Chapelon 45270 Chapelon

Fête de l’été à la ferme Coqalane : participer à la journée reconnexion à la nature et à soi : rencontre avec les animaux de la ferme, fabrication d’une tisane, initiation à l’automassage et initiation à l’alimentation vivante, pique-nique partagé (9h30 à 17h). Concert et apéro-dînatoire offert par accueil Paysan à 18h30 sur réservation.

lafermecoqalane@gmail.com http://lafermecoqalane.fr/

Ferme Coqalane

Chapelon

