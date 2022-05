Fête de l’été à Annouv’Equid Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil Catégories d’évènement: 76110

Annouville-Vilmesnil

Fête de l’été à Annouv’Equid Annouville-Vilmesnil, 26 juin 2022, Annouville-Vilmesnil. Fête de l’été à Annouv’Equid Annouville-Vilmesnil

2022-06-26 – 2022-06-26

Annouville-Vilmesnil 76110 Annouville-Vilmesnil Le dimanche 26 juin Annouv’Equid organise sa traditionnelle Fête de l’été avec :

– grand vide-grenier

– artisanat local

– structures gonflables

– balades à poney

– restauration sur place

et toute la journée spectacles équestres

Ouvert de 8h à 18h

Tarifs : exposants 1 euro / visiteurs 1 euros

Infos : 06 95 32 84 54 Le dimanche 26 juin Annouv’Equid organise sa traditionnelle Fête de l’été avec :

– grand vide-grenier

– artisanat local

– structures gonflables

– balades à poney

– restauration sur place

et toute la journée spectacles équestres

Ouvert de 8h à… +33 6 95 32 84 54 Le dimanche 26 juin Annouv’Equid organise sa traditionnelle Fête de l’été avec :

– grand vide-grenier

– artisanat local

– structures gonflables

– balades à poney

– restauration sur place

et toute la journée spectacles équestres

Ouvert de 8h à 18h

Tarifs : exposants 1 euro / visiteurs 1 euros

Infos : 06 95 32 84 54 Annouville-Vilmesnil

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 76110, Annouville-Vilmesnil Autres Lieu Annouville-Vilmesnil Adresse Ville Annouville-Vilmesnil lieuville Annouville-Vilmesnil Departement 76110

Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil 76110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annouville-vilmesnil/

Fête de l’été à Annouv’Equid Annouville-Vilmesnil 2022-06-26 was last modified: by Fête de l’été à Annouv’Equid Annouville-Vilmesnil Annouville-Vilmesnil 26 juin 2022 76110 Annouville-Vilmesnil

Annouville-Vilmesnil 76110