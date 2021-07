MignéMigné Migné Migné Indre, Migné Fête de l’étang Mouton Migné Migné MignéMigné Catégories d’évènement: Indre

Migné Indre La Grand Maison Migné Indre Migné L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec animation musicale par JP Musicet un feu d’artifice tiré sur l’eau. Buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. Animation musicale suivi d’un feu d’artifice. L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec animation musicale par JP Musicet un feu d’artifice tiré sur l’eau. Buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Migné Étiquettes évènement : Autres Lieu Migné Migné Adresse La Grand Maison Ville MignéMigné lieuville 46.70675#1.27262