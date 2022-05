Fête de l’étang Mouton Migné Migné Catégories d’évènement: 36800

Migné 36800 Route de Laragé 36800 L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec planche -apéro et un feu d’artifice tiré sur l’eau. Buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. fête au bord de l’eau au profit de l’école suivi d’un feu d’artifice. bertonfamily@hotmail.fr +33 6 77 76 50 73 L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec planche -apéro et un feu d’artifice tiré sur l’eau. Buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. Route de Laragé Migné

