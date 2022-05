Fête de l’étang de Bombardon Saint-Saturnin Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Cher

Fête de l'étang de Bombardon Saint-Saturnin, 17 juillet 2022, Saint-Saturnin.

2022-07-17

Saint-Saturnin Cher Saint-Saturnin Fête de l’étang de Bombardon : concours de pêche le matin, brocante, restauration rapide le midi, animations, méchoui, feu d’artifice et bal en soirée. +33 6 21 75 23 95 cdcbgs

