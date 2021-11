Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis, Aube Fête de l’étang Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

2022-06-18 – 2022-06-18

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis Samedi 18 juin : VILLEMAUR SUR VANNE – Fête de l’étang. Plus d’information dans les mois à venir. Contact : coordo.culture@aix-villemaur-palis.fr coordo.culture@aix-villemaur-palis.fr Samedi 18 juin : VILLEMAUR SUR VANNE – Fête de l’étang. Plus d’information dans les mois à venir. Contact : coordo.culture@aix-villemaur-palis.fr Aix-Villemaur-Pâlis

