Fête de l'Estampe Forum des Arts & de la Culture, 3 mai 2022, Talence.

Fête de l’Estampe

du mardi 3 mai au mercredi 25 mai à Forum des Arts & de la Culture

### **La Fête de l’estampe à Talence** Depuis 2013, la Fédération nationale de l’estampe, [Manifestampe](https://www.manifestampe.org/fete-de-estampe/fete-de-lestampe-2022) : organise chaque année une grande Fête de l’estampe au mois de mai. Symboliquement il s’agit de commémorer l’édit de Saint-Jean-de-Luz du 26 mai 1660, ce jour où Louis XIV répondit à la gronde du monde « stampassin » en consacrant la gravure comme un art libre. Cette année 2022, ce sera la 10ème édition nationale de la Fête de l’estampe. Tous les acteurs de cette technique vont donc se réunir pour célébrer leur art et le mettre en valeur auprès du grand public. Talence ne fait pas exception et le Forum accueillera cette année des artistes locaux venus présenter leur travail. ### **Les temps forts de la manifestation** * Mardi 3 mai à 18h30 Vernissage de l’exposition * Samedi 21 mai : – de 14h à 17h : présence des artistes et dédicaces du peintre bordelais Bernard Privat qui vient de sortir une œuvre d’anthologie retraçant son travail de peintures, gravures, linogravures, sculptures, etc. – À 18h30 : apéritif festif avec improvisation musicale des professeurs de l’École municipale de musique et de danse (EMMD), et portage dansé et animé des impressionnantes sculptures d’Hervé Poeydomenge « Les Barbares » ; – À 20h : première du spectacle d’Iris Miranda à l’Auditorium du Forum. En prolongement de l’exposition, Iris Miranda propose son spectacle « Lisières » dans lequel son travail graphique s’anime et prend vie. Une collaboration artistique avec Mathias Pontevia pour la musique et Audrey Thammavong pour la danse. * Dimanche 22 mai de 15h à 17h : Ateliers de gravure pour enfants et adultes. En 20 minutes, vous pourrez créer votre propre gravure, guidés par les artistes eux-mêmes. ### **L’exposition ANIMA[L] au Forum des Arts et de la Culture** Après deux ans de déprogrammation de la Fête de l’estampe, l’événement jusqu’alors métropolitain se fait maintenant à l’échelle des communes. Talence aura la chance ainsi d’accueillir plusieurs artistes dont le travail a trait directement ou indirectement à l’estampe. Maud Langois, artiste graveur talençaise, a ainsi réuni autour d’elle six autres artistes afin de présenter au public de Talence et de l’agglomération des procédés variés qui montrent comme l’art est pluriel mais donne surtout l’occasion de rencontres et d’échanges avec le public. ### **Trois artistes graveurs** * Marie-Atina Goldet Graveur | Bègles Statuettes (linogravures). [[https://matinago.com/](https://matinago.com/)](https://matinago.com/)) [https://facebook.com](https://facebook.com/matinaprintmaker/) * Maud Langlois Graveur | Talence Ecobiographies (gravures en pointe sèche et linogravures réhaussées). [maudlanglois.wixsite.com](maudlanglois.wixsite.com/maudlanglois) [instagram.com/maud_etcetera](https://www.instagram.com/maud_etcetera/)) * Iris Miranda Graveur | Lavardac (47) Nature humaine (gravures sur bois) [irismiranda.fr](http://irismiranda.fr) [https://www.facebook.com](https://www.facebook.com/irismiranda.fr) ### **Des artistes sculpteurs, peintres ou dessinateurs** * Ludovic Balais Sculpteur | Bègles [instagram.com/ludovicbalais](https://www.instagram.com/ludovicbalais/) * Hervé Poeydomenge Sculpteur [instagram.com/lesbarbares.tm](https://www.instagram.com/lesbarbares.tm/) **Un peintre** * Bernard Privat Peintre | Bègles [www.bernard-privat.com](http://www.bernard-privat.com/) **Une dessinatrice** * Audrey Bakx Dessinatrice | Bordeaux [www.audreybakx.com](https://www.audreybakx.com) ### **Qu’est-ce que l’estampe ?** Le terme vient de l’italien « stampa » signifiant presse. Il s’agit d’un procédé d’impression, ancêtre de l’imprimerie telle qu’on la connaît aujourd’hui. La méthode consiste à imprimer à l’encre sur un support souple (le plus souvent du papier) à partir d’une matrice gravée sur un support dur (du bois, du cuivre, du zinc ou même du plexiglas). Il existe plusieurs procédés selon le support et l’outil utilisés. ### **La gravure en relief, appelée « taille d’épargne »** C’est le cas de la xylogravure (sur un support en bois) ou la linogravure (sur un support en linoléum). Le principe est le suivant : le dessin est réalisé en retirant de la matière sur le support, puis enduit d’encre. Pour finir, le papier (le Velin d’arche) est apposé sur la gravure enduite et le dessin est ainsi reproduit en inversion. ### **La gravure en creux, appelée « taille douce »** Cette technique se fait le plus souvent sur des plaques en cuivre ou en zinc. Aujourd’hui, de nombreux artistes utilisent aussi le plexiglas comme support, plu mou et donc plus facile à travailler. Le procédé consiste à utiliser une pointe sèche qui vient rayer le support, creusant ainsi les traits du dessin de manière plus ou moins profonde selon l’appui. Ensuite, c’est un chiffon imbibé qui vient faire pénétrer l’encre dans les sillons appelés « barbes ». ### **La gravure au dessin est un « procédé à plat** On parle ici de lithographie dont l’imprimerie « offset » est un dérivé. Cette technique est la plus récente car elle ne date que du XIXème siècle. Elle consiste à imprimer un dessin à plat sur une pierre calcaire. C’est cette pierre encrée qui permet ensuite les reproductions.

