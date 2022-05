Fête de l’Estampe au Bazar Culturel Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: 29250

Saint-Pol-de-Léon

Fête de l’Estampe au Bazar Culturel Saint-Pol-de-Léon, 26 juin 2022, Saint-Pol-de-Léon. Fête de l’Estampe au Bazar Culturel Bazar culturel Saragoz 7 Rue Saragoz Saint-Pol-de-Léon

2022-06-26 – 2022-06-28 Bazar culturel Saragoz 7 Rue Saragoz

Saint-Pol-de-Léon 29250 La Fête de l’estampe s’incruste dans le Bazar, avec des démonstrations d’impressions de gravures, des échanges avec les artistes présents et des ateliers improvisés. bazarsaragoz@gmail.com +33 7 78 66 85 00 http://www.facebook.com/bazarsaragoz La Fête de l’estampe s’incruste dans le Bazar, avec des démonstrations d’impressions de gravures, des échanges avec les artistes présents et des ateliers improvisés. Bazar culturel Saragoz 7 Rue Saragoz Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 29250, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Bazar culturel Saragoz 7 Rue Saragoz Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Bazar culturel Saragoz 7 Rue Saragoz Saint-Pol-de-Léon Departement 29250

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 29250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Fête de l’Estampe au Bazar Culturel Saint-Pol-de-Léon 2022-06-26 was last modified: by Fête de l’Estampe au Bazar Culturel Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 26 juin 2022 29250 saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon 29250