Fête de l’Estampe à Mistoury La Tour-Blanche-Cercles, 26 mai 2022, La Tour-Blanche-Cercles.

Fête de l’Estampe à Mistoury Chemin de Mistoury Atelier degravure de Mistoury La Tour-Blanche-Cercles

2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-30 19:00:00 Chemin de Mistoury Atelier degravure de Mistoury

La Tour-Blanche-Cercles Dordogne La Tour-Blanche-Cercles

A l’occasion de cette manifestation nationale, la Fête de l’Estampe, 3 lieux dédiés la création artistique en Périgord vert vous proposent de rencontrer l’estampe et les artistes et de découvrir ainsi des techniques, des approches, des gravures et des graveurs. Gravures & sérigraphies de Christine Bruniau, Géraldine Daniel & Charlotte Reine.

+33 6 63 13 99 75

©P. Lacombe

Chemin de Mistoury Atelier degravure de Mistoury La Tour-Blanche-Cercles

