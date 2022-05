Fête de l’Estampe à la Papeterie des Arceaux Grand-Brassac, 26 mai 2022, Grand-Brassac.

Fête de l’Estampe à la Papeterie des Arceaux Rue de l’Arsault Le bourg Grand-Brassac

2022-05-26 – 2022-05-30 Rue de l’Arsault Le bourg

Grand-Brassac Dordogne Grand-Brassac

A l’occasion de cette manifestation nationale, la Fête de l’Estampe, 3 lieux dédiés la création artistique en Périgord vert vous proposent de rencontrer l’estampe et les artistes et de découvrir ainsi des techniques, des approches, des gravures et des graveurs. Les estampes (numériques et originaux) des auteurs de la maison d’édition du FRMK. Démonstration de gravure/monotype et impression…

A l’occasion de la Fête de l’Estampe, 3 lieux dédiés la création artistique en Périgord vert vous proposent de rencontrer l’estampe et les artistes et de découvrir ainsi des techniques, des approches, des gravures et des graveurs.

A l’occasion de cette manifestation nationale, la Fête de l’Estampe, 3 lieux dédiés la création artistique en Périgord vert vous proposent de rencontrer l’estampe et les artistes et de découvrir ainsi des techniques, des approches, des gravures et des graveurs. Les estampes (numériques et originaux) des auteurs de la maison d’édition du FRMK. Démonstration de gravure/monotype et impression…

Rue de l’Arsault Le bourg Grand-Brassac

dernière mise à jour : 2022-04-28 par