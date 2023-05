Fête de l’Estampe 2023 Manifestampe siège social Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fête de l’Estampe 2023 Manifestampe siège social, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 10h00 à 20h00

Le vendredi 26 mai 2023

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

11e Fête de l’Estampe autour du 26 mai à Paris

& dans toutes les régions de France ! La

11e

édition de Fête de l’estampe se tiendra autour du 26 mai 2023 en

France et au-delà. Une quarantaine d’événements sont programmés sur Paris et en Ile de France ! Cette

grande manifestation représente un moment privilégié pour

fêter l’estampe sous toutes ses formes : gravure,

lithographie, sérigraphie, procédés numériques… Initiée

par Manifestampe – Fédération nationale de l’estampe en

2013 et conçue sur le principe de la Fête de la Musique, cette fête

ouverte à tous est l’occasion pour les artistes, galeries

d’art, musées, institutions et écoles d’art, d’ouvrir

leurs portes au public. Ainsi,

étudiants, scolaires, amateurs d’art ou collectionneurs sont

invités à découvrir le monde de l’estampe à travers des

expositions,

des démonstrations, visites guidées, portes ouvertes d’ateliers

ou d’écoles… Avant

tout, la Fête de l’estampe permet l’échange avec les

artistes et l’émotion devant les œuvres ! A

noter que de nombreuses manifestations sont ouvertes au public sur

une période bien plus large que le vendredi 26 mai 2023 ; cette

journée phare commémore

l’édit de Saint-Jean-de-Luz du 26 mai 1660, où la gravure fut

consacrée comme un art libre.

Pour

cette 11e édition, plusieurs centaines d’événements seront

programmés dans des centres d’art connus jusqu’aux lieux les

plus inattendus, dans toutes les régions de France, en

Europe et au-delà : Espagne, Allemagne, Serbie,

Angleterre, Canada. Sur

le site

internet rubrique « Fête de l’estampe », une carte

interactive répertorie en temps réel tous les événements par

région avec le détail et contact de chaque lieu

participant, un outil pratique pour créer son propre circuit et

faire de belles

découvertes ! https://www.manifestampe.org/fete-de-lestampe/2023 Manifestampe siège social 46 rue Sarrette 75014 Paris Contact : https://www.manifestampe.org/fete-de-lestampe/2023 fetedelestampe@manifestampe.org https://www.facebook.com/fetedelestampe https://www.facebook.com/fetedelestampe

Manifestampe Manifestampe – création estampe Violaine Fayolle Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Manifestampe siège social Adresse 46 rue Sarrette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Manifestampe siège social Paris

Manifestampe siège social Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de l’Estampe 2023 Manifestampe siège social 2023-05-26 was last modified: by Fête de l’Estampe 2023 Manifestampe siège social Manifestampe siège social 26 mai 2023 Manifestampe siège social Paris,Paris

Paris Paris