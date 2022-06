Fête de l’escargot par les Schnackers Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: 67560

Rosheim

Fête de l’escargot par les Schnackers Rosheim, 16 juillet 2022, Rosheim. Fête de l’escargot par les Schnackers Rosheim

2022-07-16 – 2022-07-16

Rosheim 67560 Le club VTT Les Schnackers de la Nuit organise pour vous la Fête de l’Escargot à Rosheim ! Sortez de vos coquilles et venez déployer vos antennes au centre-ville à partir de 19h. Tartes flambées, pizzas et bretzels, assiette d’escargots. Ambiance musicale. Le club VTT Les Schnackers de la Nuit organise pour vous la Fête de l’Escargot à Rosheim ! Le club VTT Les Schnackers de la Nuit organise pour vous la Fête de l’Escargot à Rosheim ! Sortez de vos coquilles et venez déployer vos antennes au centre-ville à partir de 19h. Tartes flambées, pizzas et bretzels, assiette d’escargots. Ambiance musicale. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 67560, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement 67560

Rosheim Rosheim 67560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Fête de l’escargot par les Schnackers Rosheim 2022-07-16 was last modified: by Fête de l’escargot par les Schnackers Rosheim Rosheim 16 juillet 2022 67560 Rosheim

Rosheim 67560