Fête de l’Escalade – Balade déguisée aux chandelles Autre lieu, 3 décembre 2021, Genève.

Fête de l’Escalade – Balade déguisée aux chandelles

du vendredi 3 décembre au samedi 11 décembre à Autre lieu

**Que s’est-il vraiment passé la nuit du 11 au 12 décembre lors de l’Escalade ?** Entre faits historiques et légendes, allons à la rencontre des personnages clefs de cette histoire et suivons le déroulement des événements au cœur de la ville. Chaque année en décembre, la **Fête de l’Escalade** commémore la victoire de Genève entre humour et traditions. Pendant 1h30, **Catherine Hubert Girod**, Guide du patrimoine, vous emmène parcourir les places et ruelles du 17ème siècle pour faire revivre un évènement qui marque toujours l’identité de la République et de ses citoyens. A la lueur de vos chandelles, revivez l’Escalade telle que les genevois l’ont vécue ! Avec vos plus beaux costumes médiévaux, nous vous invitons à plonger dans l’Histoire de Genève ! A l’issue de la balade, nous casserons la célèbre marmite en chocolat ensemble !

Tarif adulte : 2OCHF / Tarif enfant moins 12 ans : 15CHF

A la lueur de vos chandelles, revivez l’Escalade telle que les genevois l’ont vécue !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T22:30:00;2021-12-11T21:00:00 2021-12-11T22:30:00