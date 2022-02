Fête de l’Équinoxe La Coopérative chorégraphique, 19 mars 2022, Caen.

Fête de l’Équinoxe

La Coopérative chorégraphique, le samedi 19 mars à 14:00

**A l’occasion de l’équinoxe de printemps, un collectif d’artistes, d’actrices et d’acteurs locaux vous propose de fêter ce changement de cycle et partager des moments conviviaux, créatifs, sensibles et poétiques pour célébrer nos liens à la Terre, la renaissance après l’hiver de nos milieux de vie.** Un collectif d’artistes, d’actrices et d’acteurs locaux vous invite à se rassembler, en famille, entre ami·es, et à fêter ensemble l’équinoxe et le changement de saison. Partagez des moments conviviaux et créatifs en participant aux activités proposées : chasse aux trésors littéraires sur le thème de l’écoféminisme, ateliers de sérigraphie, de cartographie participative ou encore de cuisine solidaire, rituel des graines pour petits et grands, dégustation de tisanes à partir de plantes locales. Pour l’occasion, Ultramarine Tatoo s’installe également à la Coopérative Chorégraphique. En fin d’après-midi, participez à un moment d’échange et de partage d’expériences sur le thème “Reprendre place” avec Maële Giard, géographe et doctorante, les représentant·es de Caen à ELLES, de Territoires pionniers et bien d’autres. À la nuit tombée, après avoir dégusté une bonne soupe, nous célébrerons l’équinoxe avec Ostara, une danse partagée proposée par Flora Pilet, danseuse et chorégraphe, de la Cie Noésis. Ostara est le nom de la fête de l’équinoxe dans la tradition wiccan dont le calendrier s’appuie sur les fêtes païennes des anciennes mythologies. Ostara dont l’étymologie germanique fait référence à l’est, est aussi lié à la déesse anglo-saxonne Eostre, qui donnera Easter, « Pâques » en anglais, et « Est ». Dans de nombreuses cosmogonies, l’œuf, symbole de naissance et de vie, est associé à cette fête. Depuis toujours, on célèbre ce moment de l’année où l’équilibre entre lumière et ombre, jour et nuit, est parfait. Un rituel est un moment où l’on se rassemble collectivement pour poser nos intentions et nos souhaits pour cette période de renaissance, par la méditation, la danse et l’écriture. C’est une pratique ouverte à toutes et tous, que vous ayez l’habitude de méditer, danser, écrire ou pas du tout. Nous vous invitons à rassembler nos énergies pour que ce printemps 2022 soit vraiment celui du renouveau ! **Programme détaillé de la journée disponible bientôt. Buvette sur place, soupe solidaire. Ouvert à toutes et tous – passe vaccinal obligatoire pour les activités en intérieur (selon règles sanitaires en vigueur).** _avec Maële Giard, géographe, Nora Guelton, autrice et co-fondatrice des Eco-Histoires, Elise Kasztelan, graphiste, un collectif de bricoleuses normandes, la Compagnie Noésis, Caen à ELLES, Des Fleurs Partout, Ultramarine Tatoo, des étudiantes et Territoires pionniers_

Entrée libre

La Coopérative chorégraphique Caen Calvados



