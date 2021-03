Fête de l’Equinoxe de Printemps, 21 mars 2021-21 mars 2021, Moëlan-sur-Mer.

Fête de l’Equinoxe de Printemps 2021-03-21 11:00:00 – 2021-03-21 17:00:00 Lieu-dit Lanriot Chapelle de Lanriot

Moëlan-sur-Mer Finistère

Célébrer les 8 fêtes de la roue de l’année celte sont des opportunités d’honorer la Terre, et de nous rappeler que nous faisons partie intégrante de la Nature.

Vous expérimenterez la reliance à la Terre, apprendrez à mobiliser la Nature dans votre quotidien tel un soutien puissant, et ainsi vous vivrez, en douceur, le retour à la simplicité et à l’essentiel

L’Equinoxe de printemps est associé à la notion d’équilibre, aussi nous allons l’explorer ensemble tout au long de la journée à travers des pratiques simples et ludiques.

Voici quelques éléments de contenu de la journée :

– Marche sur les bords du Bélon ponctuée de pratiques avec les arbres afin de nous rendre pleinement disponible au lieu qui nous accueillera, l’allée couverte.

– Pendant le pique-nique, une discussion intuitive afin de vous apporter des conseils concrets et reliés intuitivement à votre être, et ainsi vous permettre de déverouiller les cadenas intérieurs qui vous entravent.

– Connexion à l’UniTerre en chacun de nous, à travers un voyage sonore et vibratoire avec l’aide du tambour chamanique et des Esprits de la Nature présents sur le lieu.

– Des pratiques en petit groupe pour équilibrer le donner et le recevoir dans nos vies, notamment entre les élans du coeur et les appels du mental.

– Des surprises, toujours, le Vivant est spontané ! Une belle occasion d’explorer le lâcher prise.

Les +++ :

– Vous pourrez me poser toutes les questions qui vous traversent au cours de la journée et ainsi IMPULSER en conscience vos transformations au service de vos projets, EXPLORER les confins du Vivant, et REVELER votre véritable nature.

– Un ancrage plus profond et dense au coeur de vous-même.

– Une sensation de paix intense et douce qui s’installera et vous accompagnera au-delà de 17h.

– Des surprises selon ce que le lieu sera prêt à nous offrir le jour J.

– (Re)Découverte d’un lieu sacré.

-> L’ACCOMPAGNATRICE :

Eléna Fernandes

– Activeuse de rêves pour vous servir

– Exploratrice Audacieuse

– Entrepreneure Intuitive

– Guide de bain de forêt expérimentée

– Gardienne des connaissances celtes (lien avec la terre légendaire d’Avalon).

– Ses outils mobilisent les neurosciences, la sylvothérapie, les vibrations du Vivant, ainsi que le mode de vie qu’elle a créé reposant sur 5 piliers pour vous permettre d’OSER ETRE !

– Fondatrice d’UniTerre

Informations pratiques :

-> LIEU : RENDEZ-VOUS à 11h sur le parking de la chapelle de Lanriot, Möelan-Sur-Mer. Puis, nous irons ensemble à l’allée couverte de Kermeur Bihan située à 2 kilomètres à pied.

-> HORAIRE : De 11h à 17h

-> TARIF et INSCRIPTION :

= 33 € par personne.

==> RÉSERVEZ dès maintenant votre place pour ce voyage festif en cliquant sur le lien suivant : https://www.billetweb.fr/fete-de-lequinoxe-de-printemps

NOMBRE DE PLACES LIMITEES.

A PREVOIR le jour J : une tenue confortable, des chaussures de marche ou des baskets, de l’eau en quantité suffisante pour la journée, votre pique-nique ainsi qu’un encas selon votre appétit a fil de la journée, un plaid ou une serviette pour vous installer sur le sol pour certaines pratiques.

POUR VOTRE CONFORT VEILLER à ce que tout ce dont vous avez besoin pour cette fête loge dans un sac à dos.

Au plaisir de fêter l’équinoxe de printemps à vos côtés,

Eléna

-> CONTACTS :

06 51 01 09 49

contact.elenafernandes@gmail.com

www.elenafernandes.fr

-> CONDITIONS D’ANNULATION :

– En cas d’annulation de votre part à moins de 5 jours avant la date de l’évènement, votre billet ne sera pas remboursé.

– Si la météo est trop pluvieuse, je me réserve le droit d’annuler la sortie, vous serez alors intégralement et automatiquement remboursé.

Chacun participera à cette activité sous sa propre responsabilité.

