Fête de l’Epouvantail Saint-André-de-Double, 16 juillet 2022, Saint-André-de-Double.

Fête de l’Epouvantail

le Bourg Saint-André-de-Double Dordogne

2022-07-16 07:00:00 – 2022-07-17

Saint-André-de-Double

Dordogne

Saint-André-de-Double

Nombreuses animations : Samedi : Vide-greniers / Marché gourmand. Dimanche Randonnée pédestre – VTT-équestre – Trail – Atelier épouvantails – Spectacle médiéval et animations tout l’après-midi – Feu d’artifice et Bal. Buvette et Restauration sur place, midi et soir sur réservation.

©Terres de Double

