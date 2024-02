Fête de l’environnement Semblançay, dimanche 7 juillet 2024.

Fête de l’environnement Semblançay Indre-et-Loire

Organisée par la communauté de communes Gâtine-Racan

Stands ludiques sur l’environnement et animations diverses pour petits et grands, ateliers de découvertes, promenade en calèche, jeux, buvettes et restauration sur place et de nombreuses surprises tout au long de la journée.

Stands ludiques sur l’environnement et animations diverses pour petits et grands, ateliers de découvertes, promenade en calèche, jeux, buvettes et restauration sur place et de nombreuses surprises tout au long de la journée, spectacle de marionnettes…

Repli possible, salle des 4 Vents à Rouziers-de-Touraine, en cas d’intempéries. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

2024-07-07 11:00:00

2024-07-07 19:00:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mail.agenda21@gatine-racan.fr

L’événement Fête de l’environnement Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan