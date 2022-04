Fête de l’entrecôte Bressuire, 3 juillet 2022, Bressuire.

Fête de l’entrecôte Route de Noirterre La Champ de la Cave Bressuire

2022-07-03 17:30:00 – 2022-07-03 Route de Noirterre La Champ de la Cave

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

EUR 14 Pour la 28e année, le comité des fêtes de Noirlieu organise sa traditionnelle fête de l’entrecôte.

Côté animation, la ludothèque DÉ EN BULLES fera découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu. Des tours de poneys seront également de la fête. Le tout, dans un cadre atypique rythmé par la banda DES BAGAPAS , des groupes SENSYBALL et de PLAGE ARRIERE sans oublier le feu d’artifice qui clôturera cette fin d’après-midi.

Concernant le repas, il sera servi a partir de 19h avec au menu, bien sûr, l’entrecôte/frites , cuite au feu de bois. Sans oublier divers sandwichs et autres pâtisseries!

Pour la 28e année, le comité des fêtes de Noirlieu organise sa traditionnelle fête de l’entrecôte.

Côté animation, la ludothèque DÉ EN BULLES fera découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu. Des tours de poneys seront également de la fête. Le tout, dans un cadre atypique rythmé par la banda DES BAGAPAS , des groupes SENSYBALL et de PLAGE ARRIERE sans oublier le feu d’artifice qui clôturera cette fin d’après-midi.

Concernant le repas, il sera servi a partir de 19h avec au menu, bien sûr, l’entrecôte/frites , cuite au feu de bois. Sans oublier divers sandwichs et autres pâtisseries!

+33 6 48 66 47 59

Pour la 28e année, le comité des fêtes de Noirlieu organise sa traditionnelle fête de l’entrecôte.

Côté animation, la ludothèque DÉ EN BULLES fera découvrir à tous la convivialité et le plaisir du jeu. Des tours de poneys seront également de la fête. Le tout, dans un cadre atypique rythmé par la banda DES BAGAPAS , des groupes SENSYBALL et de PLAGE ARRIERE sans oublier le feu d’artifice qui clôturera cette fin d’après-midi.

Concernant le repas, il sera servi a partir de 19h avec au menu, bien sûr, l’entrecôte/frites , cuite au feu de bois. Sans oublier divers sandwichs et autres pâtisseries!

non-communiqué

Route de Noirterre La Champ de la Cave Bressuire

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT Bocage Bressuirais