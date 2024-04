Fête de l’Entraide Jardin de l’Entraide Luxeuil-les-Bains, samedi 4 mai 2024.

VIDE-JARDIN Venez échanger, vendre, acheter vos plants, semences… Inscription auprès d‘Alain 06 86 08 84 03.

JARDIN Visite du jardin de L’Entraide, conseils et échanges avec les jardiniers.

ARTISANATS et ATELIERS Open d’Or créativité ; Atelier des petites mains ; Déco à base de pots de fleur ; Savons artisanaux ; Les abeilles Symbiose ; ALPEN Planète verte…

REPAS COMTOIS Adultes 10€ et 5€ de 12 ans. Inscription auprès de Christiane 06 25 90 49 60 avant le 27 avril.

Organisé par l’association l’Entraide. EUR.

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Jardin de l’Entraide 47 Rue de Grammont

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté entraide.luxeuil@gmail.com

L’événement Fête de l’Entraide Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-04-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD