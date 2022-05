Fête de l’enfance Plabennec, 14 mai 2022, Plabennec.

Fête de l’enfance Avenue de Kervéguen Accueil de loisirs Plabennec

2022-05-14 – 2022-05-14 Avenue de Kervéguen Accueil de loisirs

Plabennec Finistère Plabennec

Pour les 10 ans de la fête de l’Enfance, le service enfance-jeunesse de Plabennec, en partenariat avec les associations de la commune, propose une édition sur « les duos célèbres ».

Petits et grands sont invités à se déguiser pour participer aux ateliers en duo : jeux sportifs, expériences scientifiques, lecture, course d’orientation…. Un espace débat sera proposé aux parents. Restauration et buvette sur place.

+33 2 98 40 49 92

