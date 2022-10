FÊTE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Bar à eaux, vélo générateur d’électricité, escape game et jeux sur la qualité de l’air, les économies d’énergie et le tri des déchets… Toutes ces animations sont à retrouver lors de la Fête de l’Énergie et du Climat organisée par l’ALEC Nancy Grands Territoires et la Ville de Nancy ! Cette 11e édition se tiendra le dimanche 23 octobre prochain de 14h à 18h, dans les grands salons de l’Hôtel et de Ville de Nancy, et s’inscrit, pour la première fois, dans le cadre de la COP du Grand Nancy. Temps fort à ne pas manquer

À 15h, participez à la conférence intitulée « Objectif 2 tonnes ». L’occasion de découvrir comment réduire nos émissions de CO2 pour respecter les accords de Paris. Animée par Lou DUMAS, enseignante à l’ENSAIA et membre des Shifters de Nancy. Salle des pas perdus, rez-de-chaussée de l’HDV (entrée libre). +33 3 83 85 30 00 https://www.grandnancy.eu/evenements/details-evenement/news/fete-de-lenergie-et-du-climat#:~:text=Cette%2011e%20%C3%A9dition%20se,la%20COP%20du%20Grand%20Nancy. Place Stanislas Grands salons de l’Hôtel de Ville Nancy

