FÊTE DE L'ÉNERGIE Chez Narcisse Le Val-d'Ajol

Vosges

FÊTE DE L'ÉNERGIE 9-10 rue Devau Chez Narcisse, 8 mars 2023, Le Val-d'Ajol

2023-03-08 10:00:00 – 2023-03-08 17:00:00

Chez Narcisse 9-10 rue Devau

Le Val-d’Ajol

Vosges La MJC du Val d’ajol et Théo vous invitent à la « Fête de l’énergie » le mercredi 8 mars 2023 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Gratuit et ouvert à toutes et à tous ! Des animations vous seront proposées pour vous apprendre à réduire votre facture énergétique (eau, gaz, électricité,…). Jeux et expo panneaux, animation sur les éco – gestes et bien d’autres Chez Narcisse 9-10 rue Devau Le Val-d’Ajol

