Fête de l’Embarcadère 14 juillet Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Fête de l’Embarcadère 14 juillet Audierne, 14 juillet 2022, Audierne. Fête de l’Embarcadère 14 juillet Esquibien Embarcadère Ste Evette Audierne

2022-07-14 – 2022-07-14 Esquibien Embarcadère Ste Evette

Audierne Finistère Le comité d’animation d’Esquibien vous invite à fêter le 14 juillet à partir de 19h : Restauration, crèpes, bar, fest noz avec les groupe A Virer, Diatonik Bro Lokorn, Madémékéré, suivi d’un feu d’artifice. comiteanimation.esquibien@gmail.com http://comiteanimation-esquibien.bzh/ Le comité d’animation d’Esquibien vous invite à fêter le 14 juillet à partir de 19h : Restauration, crèpes, bar, fest noz avec les groupe A Virer, Diatonik Bro Lokorn, Madémékéré, suivi d’un feu d’artifice. Esquibien Embarcadère Ste Evette Audierne

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Autres Lieu Audierne Adresse Esquibien Embarcadère Ste Evette Ville Audierne lieuville Esquibien Embarcadère Ste Evette Audierne Departement Finistère

Audierne Audierne Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Fête de l’Embarcadère 14 juillet Audierne 2022-07-14 was last modified: by Fête de l’Embarcadère 14 juillet Audierne Audierne 14 juillet 2022 Audierne finistère

Audierne Finistère