Orne Bazoches-sur-Hoëne 2 -ème fête de l’écrevisse au bord de l’Hoëne. En famille, venez pêcher et déguster gratuitement les écrevisses. Lâcher de truites l’après-midi.

Venir avec son matériel, possibilité de prêt, appâts fournis pour les personnes sans carte de pêche inscription sur place.

De 15h à 18h : guinguette avec l’orchestre J.M Olivier au bord de l’hoëne.

