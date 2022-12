Fête de l’écotourisme Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Fête de l’écotourisme Tourouvre au Perche, 29 avril 2023, Tourouvre au Perche . Fête de l’écotourisme Tourouvre au Perche Orne

2023-04-29 – 2023-04-29 Tourouvre au Perche

Orne Pour la 2e année, Tourouvre au Perche vous propose des acticités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte de son terroir et la mise en avant des ses savoirs faire locaux. Pour la 2e année, Tourouvre au Perche vous propose des acticités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte de son terroir et la mise en avant des ses savoirs faire locaux. +33 2 33 73 83 25 Tourouvre au Perche

