Fête de l’écotourisme Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Fête de l’écotourisme Saint-Lary-Soulan, 4 juin 2022, Saint-Lary-Soulan. Fête de l’écotourisme SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Rendez vous à la Maison du Patrimoine – Gratuit A l’issue de la Fête de l’écotourisme, la Maison du Patrimoine organise un week-end porte ouverte. L’occasion de découvrir nos expositions autour du patrimoine de nos vallées. +33 5 62 40 87 86 Rendez vous à la Maison du Patrimoine – Gratuit SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Fête de l’écotourisme Saint-Lary-Soulan 2022-06-04 was last modified: by Fête de l’écotourisme Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 4 juin 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées