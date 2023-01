Fête de l’écotourisme Niederbronn-les-Bains, 1 mai 2023, Niederbronn-les-Bains Office de tourisme de l'Alsace Verte Niederbronn-les-Bains.

0 EUR Pendant un peu plus d’un mois, en mai et partout en France, les Stations Vertes vous proposent des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. Cette 2ème édition de la Fête de l’écotourisme a pour but de célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte dont l’esprit se tourne vers un tourisme à visage humain, de proximité, tisseur de liens entre la nature, les territoires et les Hommes.

À Niederbronn-les-Bains sont organisés un marché aux fleurs, une visite des serres municipales ainsi que des promenades guidées sous les arbres. Vous pouvez également partir à la découverte du château de la Wasenbourg ou randonner au cœur des Vosges du Nord.

Programme complet à venir.

+33 3 88 80 89 89

